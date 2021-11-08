Türkiye ve Azerbaycan'dan yeni iş birliği! İmzalar atıldı

AA 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:24 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:24

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, "Kovid-19 Sonrası Dünya" temasıyla düzenlenen "8. Bakü Global Forumu"na katılmak üzere Azerbaycan'a giden Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan, Bakü'deki tıp, iktisat ve teknik üniversiteleri ile mimarlık ve inşaat üniversitesini ziyaret etti.

Ünüvar ve beraberindekiler, Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Geray Geraybeyli, İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov, Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev, Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülçöhre Memmedova ile bir araya gelerek, akademik alanda yapılabilecek iş birliği imkanlarını görüştü.

Ziyaretler sırasında, ev sahibi üniversitelerin rektörleriyle akademik ve kültürel alanlarda iş birliğine yönelik protokol imzalandı.

İmzalanan protokollere göre taraflar, karşılıklı ilgi alanlarına giren akademik ve bilimsel konulardaki çalışmalarda birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilecek.

Bilimsel amaçlar dahilinde karşılıklı akademik personel değişimi, ders, toplantı, araştırma ve benzeri faaliyetler gerçekleştirilebilecek. Ayrıca eğitim, öğretim ve araştırma amacıyla her türlü kitap, basılı yayınlar ve benzeri malzeme değişimi yapılabilecek.

- "İLİŞKİLERİ KARDEŞLİK HUKUKU ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜYORUZ"

Ünüvar, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, üniversite olarak, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü ilişkileri, eğitim alanında gerçekleştirdikleri güçlü iş birlikleriyle daha ileri boyuta taşıdıklarını belirterek, bu ilişkileri kardeşlik hukuku çerçevesinde yürüttüklerini ifade etti.

Üniversite olarak, Azerbaycan üniversiteleri ile ilişkileri çok önemsediklerini vurgulayan Ünüvar, şunları kaydetti:

"Neriman Nerimanov ile Atatürk'ün bıraktığı mirası bugün Sayın İlham Aliyev ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan devam ettiriyor. Bizlerin de üniversite rektörleri olarak aynı düzlemde gitmek gibi bir mecburiyetimiz var. Bu bize tarihin emrettiği bir mecburiyettir. Yani kimin elinde hangi imkan varsa o imkanı diğeri için kullanacak. Kardeşlik hukukunun en temel prensibi de budur. Biz Ankara Üniversitesi olarak bu doğrultuda çalışıyoruz."