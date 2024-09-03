Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yer aldığı internet sitesi erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda geliştirilen http://tymm.meb.gov.tr web sayfasının öğretmenlerin ve eğitim paydaşlarının kullanımına açıldığını bildirdi.

Öğretim programlarının dijitalleşmesini ve öğretmenlere rehberlik etmeyi amaçlayan, kapsamlı bir dijital ekosistem olarak tasarlanan bu platform üzerinden öğretim programları, ders kitapları, program okuryazarlığına ilişkin içerikler, program modülleri ve tanıtım videoları gibi zengin kaynaklara ulaşılabileceğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Ayrıca uygulama sürecinde ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak güncellenerek büyümeye devam edecek bir yapıda tasarlanan web sayfamızla öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin eğitim süreci içinde gelişen ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeyi hedefliyoruz. Bu değerli çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."