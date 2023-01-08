Sosyal medyada okulların haftada 4 gün, 3 gün ise tatil olacağı yönündeki iddialar milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. Avrupa ülkelerinde 4 gün çalışma sisteminin uygulanmasının ardından okullarda 4 gün ders, 3 gün tatil sistemine geçildi. Hal böyle olunca Türkiye'de de aynı sistemin uygulanıp uygulanmayacağı konusu gündeme geldi. Buna göre Okullarda 4 gün ders 3 gün tatil ne zaman başlıyor? 4 gün okul 3 gün tatil olacak mı? İşte detaylar...

4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL OLACAK MI?



İngiltere ve İzlanda'da okullarda 4 gün ders, 3 gün tatil olması, birçok ülkeyi harekete geçirdi. Okullarda yüzde 60'a yakın tasarruf sağlanmak amacıyla geçilen bu sistem sayesinde verimin artmasıyla diğer ülkelerde de konu gündeme alındı.

Norveç'te de bu sistem için pilot okullar belirlendi ve bu okullarda haftada 4 gün ders ile 3 gün tatil dönemine geçiş yapıldığına, durumun iyi olduğu ve dönemin bu şekilde devam edeceği belirtildi.

Türkiye'de 4 gün ders 3 gün tatil sistemine geçilmesine yönelik henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında alınmış bir karar bulunmamakla beraber, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama gelmesi durumunda haberimizde yer verilecektir.

İngiltere'de haftada dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara getirdiği maddi yükü azaltabileceğini ve tasarruf sağlanabileceğini işaret ederken; Okullarda haftada 4 gün ders, 3 gün tatil uygulamasını desteklemeyenler ise 4 gün eğitimin öğrenciler için verimli olmayacağını ifade ettiler.