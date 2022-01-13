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Eğitim

Türkiye'de ilk olacak! 11 milyon liraya mal edildi... Yarın açılış merasimi gerçekleşecek

Balıkesir'de madencilik sektörünün ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılış merasimi, yarın gerçekleştirilecek. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan ve 11 milyona mal edilen okulun mezunları böylece hem 'alaylı' hem de 'mektepli' olarak yetişecek.

AA13 Ocak 2022 Perşembe 18:45 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 18:45
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TÜMAD Madencilik tarafından inşası üstlenilen ve yaklaşık 11 milyon liraya mal edilen lisede, konferans salonundan kütüphaneye, müzik ve resim odalarından laboratuvarlara kadar birçok alan yer alıyor. Firma tarafından iki yıl önce temelleri atılan okul tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edildi.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında salgın nedeniyle uzaktan eğitime başlayan okul eylülden itibaren ise yüz yüze eğitim vermek üzere öğrenci kabul etti. Pandemi sebebiyle yapılamayan açılış merasimi ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

Okulda bulunan ve yaklaşık 1 milyon liraya mal olan maden laboratuvarı da Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor. Burası, maden sahalarında bulunanlara benzer vasıflara sahip bir laboratuvar olma özelliği taşıyor.

Sadece teorik eğitimin yer almayacağı lisede öğrenciler, Türkiye'nin doğal zenginliklerini dokunarak ve hissederek öğrenecek. Öğretmenlerden ve sektörün önde gelen isimlerinden ders alacak öğrenciler bilgilerini ise madenlerde yaşayarak tatbik edecek. Lisenin mezunları böylece hem "alaylı" hem de "mektepli" olarak yetişecek.

- Staj ve istihdam imkanı

Şu anda 144 öğrencinin eğitim gördüğü lise tam kapasite faaliyete geçtiğinde 544 öğrenciyi madenlere hazırlayacak.

Bölgedeki madencilik alanında faaliyet gösteren firmalar da öğrencilere staj ve istihdam imkanı sağlayacak.

Geçtiğimiz yıl cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kıran madencilik sektörünün yeni kahramanlarının yetişeceği okulun önemli bir ihtiyacı karşılaması bekleniyor.

  • Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  • açılış
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