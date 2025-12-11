Türkiye'nin Afrika'daki eğitim yatırımları Senegal'den tam not aldı

Senegal Milli Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri Khady Diop Mbodji, Türk kurumlarının Afrika'daki eğitim yatırımlarının kapsamına ilişkin, "Türkiye'nin Afrika'da eğitime yaklaşımı sadece okul açmak değil, uzun vadeli insan kaynağı geliştirmeyi hedefleyen bir model oluşturmak üzerine kurulu. Bu yaklaşım, bölge ülkeleri için oldukça kıymetli." dedi.

Mbodji, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerinin eğitim sistemlerinde uzun yıllardır devam eden yapısal sorunlar bulunduğunu ancak bölgesel işbirlikleri ve yeni politika programlarıyla bu alanda dikkate değer bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

Kıtadaki eğitim sorunlarının eğitim kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Mbodji, "Öğretmen açığı, sınıf başına düşen öğrenci sayısının yüksekliği, derslik ve materyal eksikliğinin yanı sıra dijital altyapının yetersizliği hemen hemen bütün ülkelerde ortak bir gerçeklik." diye konuştu.

Mbodji, kıtanın genç nüfus avantajına dikkati çekerek, "Afrika'nın en büyük gücü genç nüfusu ama bu potansiyeli harekete geçirmenin yolu eğitimden geçiyor. Eğitim yatırımlarındaki her gecikme, kalkınma yolculuğumuzda kaybedilmiş yıllar anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Son iki yılda yürürlüğe giren bölgesel projelerle öğretmen eğitimlerinin güçlendirildiğine değinen Mbodji, kıta genelinde öğretmen yetiştirme standartlarının uyumlaştırılması için yeni ortak programların hazırlandığını dile getirdi.

Mbodji, "Artık birçok ülke, öğretmen eğitimini sadece ulusal bir mesele olarak değil, kıtasal bir sorumluluk olarak görüyor. Bu da kalite açısından önemli bir dönüm noktası." şeklinde konuştu.

Pandemi sonrasında uzaktan eğitim sistemlerinin zorunlu bir dönüşümünün ortaya çıktığını aktaran Mbodji, dijital eğitimin artık bir seçenek değil, temel bir ihtiyaç olduğunu, birçok ülkenin tablet programları, çevrim içi içerik üretimi ve radyo-televizyon tabanlı öğrenme modellerini güçlendirdiğini anlattı.

- "TÜRKİYE VE MAARİF VAKFI'NIN KATKISI DİKKATİ ÇEKİYOR"

Mbodji, Türkiye'nin Afrika'daki eğitim işbirliklerinin son yıllarda görünürlüğünün arttığını dile getirerek, özellikle Türkiye Maarif Vakfının (TMV) rolüne dikkati çekti.

"Türkiye Maarif Vakfının birçok ülkede yürüttüğü okul programları, eğitimde kalite ve kurumsallık açısından önemli bir örnek sunuyor." diyen Mbodji, vakfın öğretmen eğitiminden müfredat geliştirmeye kadar geniş bir alanda destek sağladığını söyledi.

Türk kurumlarının Afrika'daki eğitim yatırımlarının kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mbodji, "Türkiye'nin Afrika'da eğitime yaklaşımı sadece okul açmak değil, uzun vadeli insan kaynağı geliştirmeyi hedefleyen bir model oluşturmak üzerine kurulu. Bu yaklaşım, bölge ülkeleri için oldukça kıymetli." dedi.

Mbodji, Senegal başta olmak üzere birçok Afrika ülkesinin Türkiye ile işbirliğini güçlendirdiğini belirterek, "Türkiye ile eğitim konusunda yürüttüğümüz çalışmalar hem öğretmen niteliğini artırmaya, hem de öğrencilerin daha nitelikli ortamlarda eğitim almasına katkı sağlıyor. Bu işbirliğinin önümüzdeki yıllarda daha da derinleşeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

- "KITA GENELİNDE EĞİTİMDE ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜM MOMENTUMU OLUŞTU"

Kıta ülkelerinin erişim sorunlarını çözmek için farklı stratejiler izlediğinin altını çizen Mbodji, bazı ülkelerde okul sayısının artırıldığını, bazı bölgelerde ise seyyar sınıflar ve toplum temelli eğitim merkezlerinin devreye alındığını anlattı.

Mbodji, kız çocuklarının okullaşma oranlarını artırmaya yönelik kampanyaların da özellikle Batı Afrika'da sonuç vermeye başladığının altını çizdi.

Eğitimin kalkınmayla doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Mbodji, "Afrika'nın geleceği kaliteli eğitime bağlı. Kıtada son yıllarda eğitimin kalitesini ve niteliğini artırmaya yönelik adımların hız kazandığını görüyoruz. Kıta genelinde eğitimde önemli bir dönüşüm momentumu oluştu diyebiliriz. Bu süreci sürdürülebilir kılmak için reformların uzun vadeli, veri temelli ve kapsayıcı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.