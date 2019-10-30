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Türkiye'nin en seçkin eğitim zirvesi için geri sayım başladı!

Her yıl eğitimde performansı yüksek olan ülkeleri konuk eden Yarının Eğitimi Zirvesinin üçüncüsü bu yıl İstanbul Harbiye Askeri Müzesinde gerçekleşecek.

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2-3 Kasım tarihlerinde atölyelerin de yapılacağı zirveye bu yıl Avustralya, Kanada ve Vietnam konuk ülke olarak katılıyor. 2017 yılında Finlandiya'yı, 2018 yılında Güney Kore'yi konuk olarak ağırlayan Yarının Eğitimi Zirvesi, bu yıl ülkemizden de seçkin isimlerin katılımıyla gerçekleşecek. 
 
Zirvenin bu yılki teması #YarınınÖğretmeni olarak belirlendi. Zirvede farklı ülkelerden öğretmen eğitimi, yenilikçi uygulamalar, eğitim psikolojisi, eğitimde oyunlaştırma, eğitim teknolojilerinin entegre edilmesi ve daha birçok konu ve konuşmacı ile yarının öğretmeni konuşulacak ve güzel deneyimler kazandırılacak. 
 
Acıbadem Okulları, Türk Telekom, Sebit, Turkcell Akademi, Yunus Emre Enstitüsü ve Monster Notebook sponsorluğunda gerçekleşecek zirvede bu yıl ayrıca ilk kez Yarının Öğretmeni Ödül Töreni gerçekleştirilecek ve yenilikçi uygulamalar ödüllendirilecek. 
 
Detaylar için yarininegitimizirvesi.com sitesini inceleyebilir ve başvuru yapabilirsiniz.  
 
Konuşmacılar:
 
AVUSTRALYA - Wee Tiong Seah, Melbourne Üniversitesi Eğitim Enstitüsü
 
AVUSTRALYA - Barış Satar, Viktorya Eyaleti Eğitim Direktörü
 
AVUSTRALYA- Kay Lembo, Avustralya Bilim Öğretmenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 
DUBAİ - Cem Tarık Yüksel, Unilever Körfez Ülkeleri Genel Müdürü
 
İNGİLTERE - Fahri Karakaş - East Anglia Üniversitesi
 
KANADA - Mary Jean Gallagher, Ontario Eyaleti E. Eğitim Bakan Yardımcısı
 
KANADA - Feridun Hamdullahpur, Waterloo Üniversitesi Rektörü
 
KANADA - Randall Martin, British Council Education Direktörü
 
KANADA - Scott Hebert, Öğretmen, Oyunlaştırma Uzmanı
 
KANADA - David Rawnsley, British Council Education
 
VİETNAM - Gian Tu Trung, Vietnam Eğitim Enstitüsü Müdürü (IRED)
 
TÜRKİYE - Serdar Kılıç, Doğadaki İnsan
 
TÜRKİYE - Türker Kılıç - Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
 
TÜRKİYE - Nurten Akkuş, Küresel Öğretmen Finalisti
 
TÜRKİYE - Kayhan Karlı, YÖM Okulları Kurucusu 
 
TÜRKİYE - Onur Koç, Microsoft Türkiye CTO
 
TÜRKİYE - Koray Tamerk, Turkcell Akademi
 
TÜRKİYE - Eren Ceylan
 
TÜRKİYE - Eyyüphan Keskin, Microsoft Türkiye Eğitim Direktörü
 
TÜRKİYE - Ömer Sarpdağ, Microsoft Türkiye Eğitim Çözümleri Uzmanı
 
TÜRKİYE - Ercan Altuğ Yılmaz, Oyunlaştırma Uzmanı
 
TÜRKİYE - Türker Toker, Eğitim Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı
 
TÜRKİYE - Gülce Nur Dinçer, Çocuklarla Narrative Terapi   

''Nasıl gitmem, vatan elden gidiyor evlat''

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