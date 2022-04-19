TUS tercihleri için kontenjanlar belli oldu. Sınava giren adaylar, tercihlerini TUS kontenjanları doğrultusunda yapacaklar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TUS kontenjanları ile ilgili açıklamasında 'Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor.' dedi. İşte ÖSYM TUS kontenjanları 2022

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrası 2022 TUS tercih kılavuzu ve kontenjanları açıklandı.

ÖSYM TUS KONTENJANLARI 2022 (TIKLAYINIZ)

Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir.

TUS Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dahil edilmeyeceklerdir.

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2022-TUS 1. dönem sınav sonuçları Mart ayının 31'inde açıklanmıştı.

TUS 2022 tercih tarihleri henüz açıklanmadı. TUS tercih kılavuzu ve kontenjanların açıklanmasıyla birlikte tercih tarihlerinin de ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Asistan Hekimlik Kontenjanları Açıklandı. Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor. Hayırlı olsun.' açıklamasını yaptı.

Yerleştirme işleminde ise 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.