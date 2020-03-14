14 Mart 2020 Cumartesi 15:27 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 15:27

Heyecanla beklenen TUS 2020 sonuçları için ÖSYM tarih verdi. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinen TUS sınavı 23 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Tüm adaylar TUS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 TUS sonuçları açıklandı mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte tüm merak edilenler..

TUS 2020 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2020-TUS 1. Dönem sınav sonuçları 20 Mart 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

TUS: TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

TUS SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.