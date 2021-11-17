17 Kasım 2021 Çarşamba 11:59 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 11:59

TUS 2. dönem ek yerleştirme işlemleri başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021 TUS ek yerleştirme kontenjanları ve taban puanları tablosu ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir. Peki TUS ek yerleştirme 2021 2. dönem ne zaman bitecek? TUS ek yerleştirme kontenjanları ve taban puanları

TUS EK YERLEŞTİRME 2021 2. DÖNEM NE ZAMAN?

ÖSYM, 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri başladı. Adaylar, TUS ek yerleştirme kontenjanları ve taban puanları göz önünde bulundurarak tercihlerini yapacaklar.

Ölçme Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖSYM) 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) Ek Tercih Işlemleri, 17 - 23 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem yerleştirmeleri için TUS taban puanları 2021 aşağıdaki tabloda ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. İşte TUS 2. dönem ek yerleştirmeler için kontenjanlar vr 2. döneme ilişkin en küçük-en büyük taban puanlar...



Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021-TUS 2. Dönem Ek yerleştirme işleminde 2021-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar, Kontenjanları ve taban puanları, ÖSYM tarafından yayımlanan tablolarda yer almaktadır.

Ek yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili kılavuz ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, 2021-TUS 2. Dönem Ek Tercihlerini bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecekler.

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanlarına göre yapılacak olan TUS 2. dönem Ek tercih işlemleri, 23.11.2021 saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, tablolarda yer alan programların önceki dönemin TUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük taban puanlarına, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabileceklerdir.

TUS 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan TUS taban puanları 2021 2. dönem Yerleştirme İstatistikleri'nden alınarak gösterilmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunacaktır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.