TUS ek yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr ÖSYM TUS taban puanları 2018 güncel puan listesi

TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek? TUS taban puanları ve TUS kontenjanları nelerdir? TUS ikinci dönem ek yerleştirme sonuçları puanları nasıl hesaplandı? İtiraz süresi var mı? TUS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? TUS puanları ile atamalar nasıl yapılır? gibi bir çok sorunun yanıtı merak edilirken ayrıntıları ve yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinden derledik. Bugün ÖSYM'den son bilgilere göre; 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS) ikinci dönem ek yerleştirme sonuçları erişime açıldı. TUS taban puanları ve üniversitelerin TUS kontenjanları hakkında bilgi vermiştik. Fakat, taban puan listesi her sene üniversitelere yerleşen adayların en düşük ve en yüksek TUS puanlarına göre yenilenmektedir. Bu nedenle bu yazımızda 2018 TUS taban puanları güncel listesini paylaşacak, ÖSYM TUS taban puanları 2018 ve 1. Dönem TUS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal veriler üzerinde duracağız. İşte TUS ek yerleştirme sonuçları ve ÖSYM TUS taban puanları ve kontenjanları



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS) ikinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.



ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 TUS ikinci dönem ek yerleştirme tercihleri sonrasında yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

45 PUANDAN AZ ALANLAR TERCİHLERDEN FAYDALANAMAYACAK



TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma şartı aranır.



Adaylar tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.





Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Belirtilen tercih süresi dışında tercihlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.



Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhîl edilmeyeceklerdir.



Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapılacaktır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın girilmesi durumunda, girilen program tercih edilen program gibi işlem görür. Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur.



Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değildirler.



Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir.

2018 TUS Taban Puanları



tus taban puanları 2018, 2018 tus taban puanları, ösym tus taban puanları TUS taban puanları, üniversitelerin tıpta uzmanlık alanları kapsamında öğrenci kabul ederken dikkate aldığı en düşük puanların listesidir. TUS tavan puanlar ise tam tersi, üniversiteler tarafından kabul görmüş en yüksek TUS puanlarını ifade etmektedir. ÖSYM TUS taban puanları, her sene üniversitelerin Tıpta Uzmanlık Alanları ve Eğitim Sürelerine göre tercih yapan adayların puanları dikkate alınarak hazırlandığı için TUS taban puanları 2018 yılında da güncellenerek ÖSYM TUS Başvuru ve Kılavuz dokümanları arasında yer almıştır.



2018 TUS Taban Puanları (2018 TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar)



2018 TUS Taban Puanları – Yabancı Uyruklu (2018 TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar)



En Düşük ve En Yüksek TUS Taban Puanları 2018



ÖSYM TUS taban puanları 2018 listesini inceleyerek görebileceğimiz en düşük TUS puanları, 45-50 puan arasındadır. Bu puan aralığındaki bölümler genellikle İç Hastalıkları, Acil Tıp, Aile Hekimliği gibi TUS branşları olup Türkiye ‘nin görece daha küçük bölgelerinde kalan Erciyes Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi gibi üniversitelerin taban puanlarıdır. 2018 TUS taban puanları arasındaki yüksek değerler ise Kulak – Burun- Boğaz Hastalıkları, Estetik ve Plastik Cerrahi, Radyoloji gibi alanlara aittir. Bu değerler, bölüme ve üniversiteye göre değişmekle birlikte genellikle 60-80 puan aralığındadır.

Yapıldığı tarihten beri TUS, Türkiye ‘nin en zor sınavlarından biri olarak bilinmektedir. Bu nedenle TUS taban puanları 2018 yılında da özellikle Türkiye ‘nin önde gelen üniversitelerinde oldukça yüksektir. Eğer hedeflediğiniz TUS taban puanları 2018 yılında beklediğinizden de yüksekse ve sınava hazırlanmak için ayırdığınız kısıtlı zamanda çalışmalarınızdan yüksek verim almak istiyorsanız, Online TUS Eğitimleri tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Zaman ve mekan engelini ortadan kaldıran online eğitim fırsatlarını, yılların deneyimi ile buluşturan nettekurs.com Online TUS Kursu ‘nu ziyaret ederek 2018 TUS taban puanları arasındaki hedefinize tek girişte zaman kaybetmeden ulaşabilirsiniz!



TUS Taban Puanları ile Nasıl Tercih Yapılır?



TUS taban puanları, üniversitelerin TUS branşları için belirlediği ortalama puanları gösteren, bu nedenle TUS tercih dönemindeki adaylarla birlikte TUS ‘a girecek adaylara da rehber olan bir kaynaktır. TUS taban puanları 2018 listesi, en güncel taban puanları içermektedir. Bu puanlar her sene yapılan tercih işlemleri sonucunda bir miktar değişikliğe uğrasa da 2018 2. dönem TUS sınavına girecek adaylar, 2018 TUS taban puanlarını dikkate alarak tercih sıralamalarını yapacaklardır. Sınav sonucuyla en uyumlu sıralama yapılsa da kontenjan eksiği vb. sebeplerle ek yerleştirme sürecinde tekrar tercih yapacak adaylar ÖSYM TUS taban puanlarına ek olarak TUS Ek Yerleştirme Kılavuzu ve Başvuru Bilgileri yazımızda paylaştığımız dokümanlardan faydalanabilirler.

2018 TUS Yerleştirme Sonuçları



4892 aday 2018 yılında TUS 1. Dönem sınavına girerek tercih yapmıştır. Üniversitelerde açılan TUS kontenjan sayısı ise 3950 ile sınırlı kalmıştır. 2018 TUS tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre; yalnızca 523 kontenjan açıkta kalmış ve 3427 aday üniversitelere yerleşerek Tıpta uzmanlık eğitimi almaya hak kazanmıştır.

TUS NEDİR?



1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.



Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.