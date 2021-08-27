27 Ağustos 2021 Cuma 13:20 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 13:20

TUS sınav yerleri 2021 açıklandı. Adaylar, TUS sınav yerlerini gösteren 2021 TUS 2. dönem sınava giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. İşte ÖSYM 2021 TUS 2. dönem sınava giriş belgesi

TUS SINAV YERLERİ 2021 BELLİ OLDU!

05 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

2021 TUS 2. DÖNEM SINAVA GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

2021 STSTIP 2. DÖNEM SINAVA GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

2021 TUS 2. DÖNEM SINAVI SAAT KAÇTA?

2021-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ve 2021-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 05.09.2021 tarihinde uygulanacaktır.

2021 STSTIP DOKTORLUĞU 2. DÖNEM SINAVI SAAT KAÇTA?

2021-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama sınavları için adaylar, 05.09.2021 saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Yine aynı tarihte uygulanacak olan 2021-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama sınavları için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

TUS NEDİR?

Tıp, veteriner, biyoloji, eczacılık, kimya veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olanlar başvurabilir fakültesinden mezun olanların girebildiği bir sınavdır. Tıpta uzmanlık eğitimi sınavı anlamına gelmektedir. Tıp fakültesi eğitimini bitirenler bir alanda uzmanlaşmak için bu sınava girmek zorundadırlar. Bu sınav yılda iki defa yapılmaktadır.

ÖSYM tarafından yapılan bu sınav ile Sağlık Bakanlığının açıkladığı birimler de görev alınır. Sınav da çıkan sorular mesleki bilgi konularından oluşmaktadır.

STS TIP DOKTORLUĞU SINAVI NEDİR?

STS Tıp Doktorluğu Sınavı, yurtdışından alınan diplomaların denklik belgesi isteyen adaylar için her sene ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır.