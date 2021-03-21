21 Mart 2021 Pazar 12:29 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 12:29

TUS sınavı kaç dakika sürecek? TUS kaçta bitecek? sorularının yanıtı Tıpta Uzmanlık Sınavına katılan adayların yakınları tarafından merak ediliyor. TUS sınav saati 10.15'te ilk oturumu ile başladı. İkinci oturum ise saat 14.45'te gerçekleşecek. Adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek. TUS sınavı kaçta bitecek? İşte TUS sınav saatleri 2021-TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav süresi

ÖSYM tarafından organize edilecek olan söz konusu sınav 21 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu) birinci dönem sınavları olmak üzere farklı oturumlardan oluşan sınavda adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek. Gözler şimdi TUS sınavı kaç dakika sürecek? TUS kaçta bitecek? sorularının cevabında. İşte, 2021-TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav süresi, 2021 TUS sınav saatleri

TUS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2-10 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan 2021-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı pazar günü adayların katılımı ile uygulanıyor.

Tıp doktorluğunda uzmanlık için düzenlenecek olan söz konusu sınavda adaylara 150 dakika süre verilecek. 2021-TUS Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları saat 10.15'te, 2021-TUS Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci aşama sınavları ise saat 14.45'te uygulanacak. Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

TUS SAAT KAÇTA BİTECEK?

Saat 10.15'te başlayacak olan TUS Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavı toplam 150 dakika sürecek ve adaylar 12.45'e kadar sınav salonlarında kalabilecek. 2021-TUS birinci dönem Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci aşama sınav ise 14.45'te başlayacak. Bu test ise 17.15'e kadar devam edecek.

2021 TUS SINAV SAATLERİ

2021-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları saat 10.15, 2021-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci aşama sınavları ise saat 14.45'te uygulanacak.

Adaylar, 2021-TUS Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları için saat 10.00, 2021-TUS birinci dönem Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci aşama sınavları için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

TUS sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından internet aracılığıyla ilan edildikten sonra K veya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar, internet üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecek.

STS Tıp Doktorluğu sınavının her bir aşamasında başarılı olabilmek için ise 100 üzerinden en az 35 puan alınması gerekiyor.