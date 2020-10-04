04 Ekim 2020 Pazar 15:40 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 15:40

TUS sonuçları doktorlar tarafından araştırılıyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'ndan çıkan adaylar 2. dönem TUS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde 2020 2. dönem TUS sonucu açıklanma tarihi belirtildi. Adaylar, sınav sonuçlarına göre kontenjanları göz önünde bulundurarak tercihlerini yapacaklar. Peki TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav takvimi

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) sonuçları 04 Kasım 2020'de açıklanacak. Adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek. Öte yandan sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2020-Tıpta Uzmanlık Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) gerçekleştirildi. Sınavda başarılı olan adaylar, TUS tercihlerinin başlaması ile birlikte kontenjanlarına göre tercih yapacaklar.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

TUS NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır.

TUS her yıl 2 kez yapılır. ÖSYM'nin Türkiye geneli için Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan bir sınavdır. 2012 öncesinde TUS yalnızca Ankara'da yapılmaktaydı.

Sınav, "tıbbî yabancı dil sınavı" ve "bilim sınavı" olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamak olan yabancı dil sınavının amacı, bilim sınavına girmeye hak kazanacak adayların belirlenmesidir. "Bilim sınavı" olarak adlandırılan ikinci basamak sınavın amacı ise, bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayların belirlenmesi ve tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilmeleridir.

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

TUS taban puanları 2020: 1. dönem en küçük ve en büyük puanlar

TUS 2. dönem tercihleri ne zaman? TUS 2020 kontenjanları

TUS puanı nasıl hesaplanır? TUS puan hesaplama 2020