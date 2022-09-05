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Eğitim

ÖSYM 2. dönem 2022 TUS sınav sonuç tarihi! TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

'TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adaylar tarafından merak ediliyor. Adaylar, TUS sonuçlarına göre açılan kontenjanları tercihlerini edebilecekler. 2 oturum halinde gerçekleşen sınavın ardından 2022 2. dönem TUS sonuç açıklanma tarihi sorgulanmaya başlandı. Peki TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav takvimi

5 Eylül 2022 Pazartesi 11:19 - Güncelleme:
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TUS sonuçlarının açıklanacağı tarih, bugün gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'ndan çıkan adaylartarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde 2022 2. dönem TUS sınav sonuç tarihi belirtildi. Peki TUS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte ÖSYM sınav takvimi 2. dönem TUS sonuç tarihi

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2. dönem TUS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) sonuçları 29 Eylül'de açıklanacak.

Adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek. Öte yandan sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) gerçekleştirildi. Sınavda başarılı olan adaylar, TUS tercihlerinin başlaması ile birlikte kontenjanlarına göre tercih yapacaklar.

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