TUS tercihleri başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem tercihleri, bugünden itibaren 12 Nisan'a kadar alınacak.
- AA
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS tercihleri, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.
Tercihte bulunacak adayların 2019-TUS 1. dönem başvuru ve tercih kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.
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