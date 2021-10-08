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Eğitim

TUS tercihleri başladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) 2. dönem tercih işlemleri başladı.

AA8 Ekim 2021 Cuma 10:27 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 10:27
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri, bugünden itibaren 14 Ekim saat 23.59'a kadar yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanması gerekiyor.

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