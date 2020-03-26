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Eğitim

TYT AYT ertelendi mi? TYT AYT sınavı ne zaman yapılacak?

Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok sınav tarihi ertelendi. Üniversiteye girecek olan tüm öğrenciler TYT AYT ertelendi mi? TYT AYT sınavı ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar YÖK Başkanı yaptığı açıklamada YKS'nin ertelendiğini söyledi. Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle devam edilecek. TYT AYT 2020 sınav tarihlerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

26 Mart 2020 Perşembe  16:19 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 16:19
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TYT AYT ertelendi mi? TYT AYT sınavı ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları tüm üniversite öğrencileri tarafından merak konusu oldu. YÖK Başkanı Saraç bugün yaptığı açıklamasında üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır dedi. Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. TYT AYT 2020 tarihlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TYT AYT ERTELENDİ Mİ?

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 25 Temmuz'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 26 Temmuz'da yapılacak.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN YKS AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin ertelenmesine ilişkin, "Adaylarımız rahat olsun. Oluşabilecek her duruma karşı, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Aygün, Twitter'dan 20-21 Haziran'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 25-26 Temmuz'a ertelenen 2020-YKS'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 25 Temmuz'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 26 Temmuz'da yapılacağını bildiren Aygün, "Adaylarımız rahat olsun. Oluşabilecek her duruma karşı, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

TYT-AYT NEDİR?

Eski isimleri YGS-LYS olan TYT-AYT, yüksek öğretime geçiş sınavlarıdır. Üniversite kazanma hayalini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler TYT ve AYT sınavlarına girerek bu hayallerini gerçekleştirebilirler.

TYT (Temel Yeterlilik Testi), öğrencilerin temel yeterliliklerini ölçen birinci oturum sınavıdır. Herkesin girdiği bir sınav olduğu için Türkçe ve Matematik ağırlıklıdır. TYT'de 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere 120 soru vardır. Bu 120 soruyu 135 dakika içinde öğrencilerden cevaplamaları istenmektedir.

AYT (Alan Yeterlilik Testi) ise öğrencilerin kendi alanlarındaki başarısını ölçen ikinci oturum sınavıdır. AYT'de 40 Türkçe, 40 Matematik, 40 Sosyal Bilimler ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere 160 soru vardır. AYT 180 dakikalık bir sınavdır. TYT puanının %40'ı AYT puanının ise %60'ı sınav puanına etki edecektir. TYT'den 150 baraj puanını geçen öğrenciler ikinci sınava girmeye hak kazanacaktır. AYT'de ise 180 baraj puanının geçilmesi durumunda 4 yıllık üniversite yani lisans tercihi yapılabilecektir.

TYT ve AYT sınavlarının isimleri değişti fakat öğrencilerin bu sınavı kazanmak için yapması gerekenler değişmedi. Öğrencilerin sınavlara programlı bir şekilde çalışması gerekiyor. Konu eksiklerini gidermek bir yana sorular üzerinde pratik kazanarak sınav esnasındaki zamanı da iyi yönetmeliler. Bunun için konuyu anlamak ve hızlanabilmek için çok fazlaca soru çözerek pratik yapılmalı.

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