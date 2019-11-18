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TYT, AYT ve YDT ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuru tarihleri belli oldu mu?

TYT, AYT ve YDT ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuru tarihleri belli oldu mu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. Üç oturum şeklinde gerçekleştirilen TYT oturumu ile başlayıp, AYT ve YDT oturumu ile son bulan YKS sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlarca öğrenci üniversite sınavları için hazırlıklara başladı. İşte 2020 TYT, AYT ve YDT sınav ve başvuru tarihleri sizlerle..

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YKS 2020 tarihi ÖSYM tarafından 2020 sınav takvimin açıklanmasıyla birlikte belli olmuş oldu. Milyonlarca öğrenci TYT, AYT ve YDT ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuru tarihleri belli oldu mu? gibi soruların yanıtlarını araştırıyordu. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. Üç oturum şeklinde gerçekleştirilen TYT oturumu ile başlayıp, AYT ve YDT oturumu ile son bulan YKS sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. 
 
TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN? 
2020-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 20.06.2020 tarihinde, 
 
2020-YKS  Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 21.06.2020 tarihinde, 
 
2020-YKS  Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 21.06.2020 tarihinde gerçekleştirilecek. 
 
 

 
TYT, AYT, YDT BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? 
TYT, AYT, YDT başvuruları 6 Şubat 2020 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2020 tarihinde son bulacak. TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları ise 23 Temmuz 2020 tarihinde belli olacak. 
 
TYT NEDİR? 
TYT (Temel Yeterlilik Testi), öğrencilerin temel yeterlilikerini ölçen birinci oturum sınavıdır. Herkesin girdiği bir sınav olduğu için Türkçe ve Matemetik  ağırlıklıdır. TYT'de 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere 120 soru vardır. Bu 120 soruyu 135 dakika içinde öğrencilerden cevaplamaları istenmektedir.
 
AYT NEDİR? 
AYT (Alan Yeterlilik Testi) ise öğrencilerin kendi alanlarındaki başarısını ölçen ikinci oturum sınavıdır. AYT'de 40 Türkçe, 40 Matematik, 40 Sosyal Bilimler ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere 160 soru vardır. AYT 180 dakikalık bir sınavdır. TYT puanının %40'ı AYT puanının ise %60'ı sınav puanına etki edecektir. TYT'den 150 baraj puanını geçen öğrenciler ikinci sınava girmeye hak kazanacaktır. AYT'de ise 180 baraj puanının geçilmesi durumunda 4 yıllık üniversite yani lisans tercihi yapılabilecektir.
 
YDT NEDİR? 
YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

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