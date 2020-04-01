Ücretli öğretmenler maaş alacak mı? Berat Albayrak ve Ziya Selçuk'tan ücretli öğretmen maaş açıklaması!

01 Nisan 2020 Çarşamba 17:23 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 17:23

Koronavirüs tedbiri sebebiyle okullar 30 Nisan tarihine kadar tatil edildi. Bu süreçte ücretli öğretmenlik yapan vatandaşlar 'Ücretli öğretmenler maaş alacak mı?' sorusunu merak ediyordu. Beklenen açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bu açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki ücretli öğretmenlerin maaş ödemesi nasıl yapılacak? İşte detaylar...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER MAAŞ ALACAK MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı tatil edilen okullarda girdikleri ders saati maaş alan ücretli öğretmenlerin durumu merak ediliyordu. Beklenen açıklama geldi. Maliye Bakanlığı ücretli öğretmenlerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için çalışmalarını tamamladı. Peki ücretli öğretmenler tatilde maaş alacak mı? Müjdeli haber Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Berat Albayrak'ın ücretli öğretmenlerin maaşına ilişkin açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuyu teyit etti.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE MÜJDE!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, uzun zamandır merak edilen ücretli öğretmenlerin maaş konusuna ilişkin müjdeyi verdi.

Albayrak, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz.' açıklamasında bulundu.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MAAŞLARINDA KESİNTİ OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında ücretli öğretmenler maaş konusuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, 'Ödemeler bugün itibariyle değil. Koronavirüs problemi başladığı günden itibaren kesinti olmadan yapılacak.' açıklamasında bulundu.