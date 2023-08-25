Ücretli öğretmenlik sonuçları için geri sayım sürüyor. Eğitim-Öğretim yılı için merkez ve kırsal mahalle okullarında görevlendirilmek üzere ücretli öğretmenlik başvuruları ilçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından alındı. Başvuruları ağustos ayında alınan ücretli öğretmenlik sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Ücretli öğretmenlik sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

Ayrıca görevlendirilen ücretli öğretmenlerin diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydı temin ederek görevlendirildikleri okula teslim etmeleri gerekmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?



Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından adaylara SMS olarak bildirilecek. Adayların il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruları takip etmesi gerekecek.

Fen- Edebiyat Fakülteleri'nin 4 yıllık lisans programından mezun olan herkes devlet okullarında öğretmenlik yapabilir. 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olanlar ve pedagojik formasyon eğitimi alanlar da ücretli öğretmenlik yapmak için başvuru yapabiliyor.

2022-2023 eğitim öğretim yılı için başvurular, E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacaktır.

E-Devlet üzerinden 2022-2023 eğitim öğretim yılı için başvuru yapılmamışsa görevlendirme yapılmayacaktır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3. Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

8-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak