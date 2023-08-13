Milli Eğitim Müdürlükleri ücretli öğretmen alımı için başvuru sürecini başlattı. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvuruları başladı. Adaylar, ücretli öğretmenlik başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecekler. Peki Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 2023-2024 Eğitim öğretim yılı e-devlet ücretli öğretmenlik başvuru ekranı

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?



Temmuz ayında başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları, komisyon görevlendirmelere başlayıncaya kadar devam edecektir. Başvuru tarihlerinden sonra gelen Ücretli öğretmenlik başvuruları birinci sıralamadaki adaylar bittikten sonra değerlendirmeye alınacaktır. 2. dönem için ihtiyaç duyulması halinde yeniden başvuru alınacaktır.

Başvurular 10.07.2023-21.08.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup bu tarihler dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2023-2024 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Ücretli öğretmenlik başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak olup, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir. Başvuru sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan sözleşme sadece bir öğretim yılını kapsamaktadır. Söz konusu boş olan kadroya yeni bir öğretmen atandığında, ücretli öğretmenler ile yapılan sözleşme sonlandırılır.

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

1. Ücretli öğretmenlik başvurusu E-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

2. E-Devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne başvuru yapılır.

3. Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne online ortamda başvurunuzu yaptıktan sonra süreci modül üzerinden takip edebilirsiniz. (Başvurularınızı masaüstü bilgisayardan yapınız)

Komisyon tarafından görevlendirme yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenlerimiz aşağıda belirtilen evrakların asılları ve fotokopilerini görevlendirildikleri Okul Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapılırken şu adımları takip edecek;

1- Ücretli öğretmenlik başvuru ekranında kimlik bilgilerinin olduğu ekran açılır.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekir.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilir, ardından 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılır.

4- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileri içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunludur.

5- İl ve ilçe tercihi ile birlikte branş belirtilir, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak isteniyorsa 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneği işaretlenir.