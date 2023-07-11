Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek. e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunacak adaylar, belirtilen tarihler arasında işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları son gün ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte e-devlet ücretli öğretmenlik başvuru ekranı

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN 2023?



2023-2024 Eğitim Öğretim yılında Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvuruları başladı.

Ücretli öğretmenlik başvuruları 10/07/2023 tarihinde başlayıp, komisyon görevlendirmelere başlayıncaya kadar devam edecektir. Başvuru tarihlerinden sonra gelen Ücretli öğretmenlik başvuruları birinci sıralamadaki adaylar bittikten sonra değerlendirmeye alınacaktır. 2. dönem için ihtiyaç duyulması halinde yeniden başvuru alınacaktır.

Başvurular 10.07.2023-21.08.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup bu tarihler dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Ücretli öğretmenlik başvuruları online ortamda alınacak olup, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir. Başvurular, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddetme işlemi yapılacaktır.

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ



1. Ücretli öğretmenlik başvurusu E-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

2. E-Devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne başvuru yapılır.

3. Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne online ortamda başvurunuzu yaptıktan sonra süreci modül üzerinden takip edebilirsiniz. (Başvurularınızı masaüstü bilgisayardan yapınız)

Komisyon tarafından görevlendirme yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenlerimiz aşağıda belirtilen evrakların asılları ve fotokopilerini görevlendirildikleri Okul Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapılırken şu adımları takip edecek;

1- Ücretli öğretmenlik başvuru ekranında kimlik bilgilerinin olduğu ekran açılır.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekir.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilir, ardından 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılır.

4- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileri içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunludur.

5- İl ve ilçe tercihi ile birlikte branş belirtilir, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak isteniyorsa 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneği işaretlenir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI



1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa

bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya

kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını sağlık ocaklarından son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Raporu ile belgelendirilmek.

5. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

- Askerlikten muaf olmak,

- Askerliğini yapmış olmak,

- Askerliği tecil edilmiş olmak şart.

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7. Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.

8. 2023-2024 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerlidir.

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

10. Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır.

(KPSS sonuç belgesindeki puan ile sisteme girilen puanın bire bir tutması gerekmektedir.)