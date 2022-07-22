Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardınadn ücretli öğretmenlerin maaşının arttığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından "Ücretli öğretmen başvurusu nasıl olur, herkese çıkar mı?" sorusu gündeme geldi. Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğertmen 3.360,64 TL maaş alıyordu. Peki Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu 2022? İşte Ücretli öğretmen başvurusu ile ilgili detaylar...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2022?

Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğertmen 2022 Ocak ayından bu yana 3.360,64 TL maaş alıyordu. Yeni yapılan zamla birlikte ücretli öğretmen maaşı 5.740 TL'ye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ücretli öğretmenlik başvurusu temmuz ve ağustos aylarında alınıyor. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları henüz başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ücretli öğretmenlik başvuru klavuzunu henüz yayınlamadı.

Her yıl temmuz-ağustos aylarında alınan başvurular için duyurunun yakın bir tarihte yapılması bekleniyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.



