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Eğitim

Ufka Yolculuk sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavı sonuçları 1. aşama sonuç tarihi

Ufka Yolculuk 1. Aşama Online Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merak ediliyor. Bilgi ve Kültür Yarışması kapsamındaki sınavda dereceye giren adaylar laptop ve elektrikli kaykay ile ödüllendirilecek. Peki, Ufka Yolculuk sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavı sonuçları 1. aşama sonuç tarihi

28 Nisan 2021 Çarşamba 12:19 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 12:19
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Ufka Yolculuk sınav sonuçları 2021 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İki aşamalı olarak gerçekleşen sınavın 1. aşaması 25-26 Nisan tarihleri arasında online gerçekleşmişti. Ufka Yolculuk Yarışma Takvimi'ne göre 2.Aşama online sınav ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre Ufka Yolculuk sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavı sonuçları 1. aşama sonuç tarihi

UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ufka Yolculuk sınavı sonuçları 1. aşama sonuç tarihi belli oldu.

Bilgi ve Kültür yarışması kapsamında uygulanan Ufka Yolculuk sınavı sonuçları 1 Haziran 2021 Salı günü saat: 20:00'da açıklanacak.

UFKA YOLCULUK 2. AŞAMA ONLİNE SINAV NE ZAMAN?

2021 Ufka Yolculuk Yarışma Takvimi'ne göre, 2. Aşama Online Sınav 23 Mayıs'ta 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

(İlköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinde yapılacak yarışmada sorular "Sağlıklı Yaşam" konularında hazırlanmış kitaplardan sorulacaktır.)

Sınav soru ve cevapları ise 24 Mayıs saat 20:00'da resmi internet sayfasında yayınlanacak.

UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ NEDİR?

Her sene düzenlenen Ufka Yolculuk sınavında dereceye giren yarışmacılara büyük ödüller veriliyor. Bu seneki büyük ödüller ise Laptop ve Elektrikli Kaykay olarak belirlendi. Cep Telefonu, Akıllı Saat, Bisiklet ve Bluetooth Kulaklık da ödüller arasında.

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