07 Mart 2020 Cumartesi 10:57 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 10:57

Bu sene 8.si gerçekleştirilen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasında ADAP temalı konu işleniyor. Ufka Yolculuk yazılı sınav ne zaman? Ufka Yolculuk 2020 sınav sonuçları açıklandı mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ufka Yolculuk online sınava bu yıl 670 bin kişi kayıt yaptıdı. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 25 Kasım 2019 ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı. Ufka Yolculuk online sınav ise 29 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ufka Yolculuk sınavlarına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

UFKA YOLCULUK YAZILI SINAV NE ZAMAN?

Ufka Yolculuk yazılı sınavı 29 Mart 2020 Pazar günü saat 10:00 ile 12:00 arasında gerçekleştirilecek. Yazılı sınav sonuçları ise 7 Nisan 2020 Salı günü saat 20:00'da açıklanacak.

UFKA YOLCULUK 2020 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ufka Yolculuk 2020 online sınav puan açıklanma tarihi 9 Mart 2020 Pazartesi saat 20:00 olarak açıklandı. Sınav Sonuçlarının Açıklanması ise 14 Nisan 2020 tarihinde yapılacak.

UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ NELER?

UFKA YOLCULUK YARIŞMA TEMASI NEDİR?

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Geçen sene yarışması yapılan “Güzel Ahlâk” konusunun bir bütünleyeni olarak bu sene yarışmamızın konusu “ADAP” olarak belirlenmiştir.

Adap, insana, cemiyet içerisinde saygın bir birey olarak yaşayabilmek için lâzım olan nezâket kurallarını öğreten, insanî ilişkilerde uyulacak ölçülü ve nazik davranışların şeklini ortaya koyan, şahsı toplum içerisinde erdemli ve hürmete lâyık kılan söz, iş ve davranış biçimlerini kapsayan önemli bir kurallar bütünüdür. Geçmişten günümüze hem toplumu hem de insanı yücelten vazgeçilemez bir değerdir. Ancak, toplumda yaşanan değişimler ve bireyselleşmeden dolayı adap gibi değerlerimiz göz ardı edilebilmekte ve zamanla yerini istenmeyen davranış şekillerine bırakabilmektedir.

Özellikle son yıllarda yaşanan dijital dönüşümün de etkisi ile gençlerin davranışlarında ve genel olarak hayatlarında adaba daha az dikkat ettikleri gözlemlenmektedir. Bu konunun farkında olan ekibimiz bu seneki konumuzu ADAP olarak belirlemiştir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışmamızda hem adabı okutmayı hem de hayatlarına yerleştirmeyi ümit etmekteyiz. Yüzbinlerce gencimizin davranışlarını ve hayatını adapla süslemesi bizim için en güzel hediye olacaktır.