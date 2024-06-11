İSTANBUL 38°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2024 Salı / 5 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3772
  • EURO
    34,8369
  • ALTIN
    2400
  • BIST100
    10038.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Uluslararası MEB Robot Yarışması'na başvurular başladı
Eğitim

Uluslararası MEB Robot Yarışması'na başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 16-19 Ekim tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışması'na başvurular başladı.

AA11 Haziran 2024 Salı 11:24 - Güncelleme:
Uluslararası MEB Robot Yarışması'na başvurular başladı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitim alanındaki niteliğini artırmak, toplumda farkındalık yaratmak ve öğrencilerin bilgiyi beceriye dönüştürmelerini sağlamak amacıyla, Uluslararası MEB Robot Yarışması bu yıl, "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" teması ve "Ahiliğin Geleceğini Şekillendiren Kod Erzurum'da Yazılıyor" sloganıyla düzenlenecek.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışması, ortaokul ve dengi okullardan, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyelerine tüm öğrencilere hitap ediyor.

Yarışma, "Temel Seviye Çizgi İzleyen" (ortaokul ve dengi okullar), "Tasarla-Çalıştır" (ortaokul ve dengi okullar), "Tozkoparan Robot" (ortaokul ve dengi okullar), "İleri Seviye Çizgi İzleyen", "İnsansız Hava Aracı" (Mini Drone), "Mini Sumo", "Tasarla-Çalıştır", "Yumurta Toplama", "Labirent Ustası", "RC Sabit Kanat Uçak", "Serbest Proje", "Su Altı Robot (SAR)" ve "Otonom Araç" olmak üzere 13 kategoride gerçekleştirilecek.

Yarışma, 16-19 Ekim tarihlerinde Erzurum'da, MEB yürütücülüğünde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) paydaşlığıyla gerçekleştirilecek.

  • MEB Robot Yarışması
  • Erzurum Uluslararası Yarışma
  • yarışma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.