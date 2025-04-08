ÜNİDES 4. dönem başvuruları başladı

Daha önce üç çağrı döneminde toplam 2 bin 112 proje destek almaya hak kazanırken, bu projelere sağlanan toplam destek tutarı 137 milyon 250 bin liraya ulaştı.

ÜNİDES programına üniversiteli gençlerin gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Bak, gençlerin fikirlerini hayata geçirmelerine destek olmanın öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında, üniversiteli gençlerin hazırladığı projelere toplam 120 milyon lira destek sağlanacak." ifadesini kullandı.

Gençlerin aktif ve üretken olmalarını önemsediklerini belirten Bakan Bak, "Bakanlığımızca gerçekleştirdiğimiz çalışmalar doğrultusunda gençlerimizin talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak gençlere yönelik hizmetlerin kapsamını her geçen gün genişletiyor ve niteliğini yükseltiyoruz. Yapılan bu çalışmanın gençlerimizin gelişimine katkısının büyük olduğunu düşünüyorum. Bakanlık olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hayallerini gerçekleştirmeleri için imkanlar sunmaya devam edeceğiz. Katılım sağlayan, başvuru yapan herkese şükranlarımı sunuyorum. Projemizin uygulanmasında emeği geçen bakanlığımız çalışanlarıyla, üniversitelerimizin yöneticilerine teşekkür ediyorum." görüşlerine yer verdi.

Üniversiteli gençlerin sosyal, kültürel ve akademik alanlarda aktif katılımının teşvik edilmesi hedeflenen programın 4. dönem başvuruları, 15 Nisan tarihine kadar "genclikhizmetleri.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.

ÜNİDES kapsamında; Bilim ve Teknoloji, Güzel Sanatlar, Spor ve Sağlıklı Yaşam, Kişisel ve Sosyal Gelişim, İş Birliği Programları, Kapasite Geliştirme, Erişilebilirlik Projeleri, Uluslararası Çalışmalar, Mesleki Gelişim Faaliyetleri, Tarım ve Teknolojileri alanlarında geliştirilen yerel projelerde 50 bin liraya kadar, ulusal projelerde ise 100 bin liraya kadar destek sağlanacak.