16 Eylül 2025 Salı / 24 RebiülEvvel 1447
  • ÜNİDES başvuruları başladı: Yeni dönemde daha güçlü destek
Eğitim

ÜNİDES başvuruları başladı: Yeni dönemde daha güçlü destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın geçen yıl başlattığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), 2025-2026 eğitim döneminde de devam edecek. Program, öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerini destekliyor.

16 Eylül 2025 Salı 13:45
ÜNİDES başvuruları başladı: Yeni dönemde daha güçlü destek
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre başvurular, 16 Eylül-15 Ekim tarihlerinde "genclikhizmetleri.gov.tr" adresinden çevrim içi yapılabilecek.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES; üniversite topluluklarının, gençlerin gelişimine yönelik projelerini destekleyerek genç ofislerle iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Program; afet yönetimi, aile ve değerler, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, gönüllülük, istihdam ve girişimcilik, uluslararası gençlik çalışmaları gibi 11 temel politika alanını kapsıyor.

YENİ DÖNEMDE DAHA GÜÇLÜ DESTEK

ÜNİDES ile 2025-2026 döneminde yerel projelere 75 bin, ulusal projelere ise 125 bin liraya kadar destek sağlanacak.

Program kapsamında 2024-2025 döneminde 855 bin gence ulaşıldı. Geçen yıl gerçekleştirilen 4 dönemde, toplam 5 bin 278 proje başvurusu alındı.

Bu projelerden 3 bin 400'ü desteklenirken, 226 milyon 600 bin lira bütçe tahsis edildi. Desteklenen toplulukların toplam üye sayısı ise 855 bin 676 oldu.

