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Eğitim

Üniversite e-kayıtları ne zaman? 2023-2024 Üniversite e-kayıt tarihleri

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Üniversite e-kayıt işlemleri için süreç başladı. Üniversiteye yerleşen adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile e-kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Buna göre 2023-2024 Üniversite e-kayıtları ne zaman? İşte Üniversite e-kayıt tarihleri

28 Ağustos 2023 Pazartesi 12:05 - Güncelleme:
Üniversite e-kayıtları ne zaman? 2023-2024 Üniversite e-kayıt tarihleri
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Üniversite e-kayıt tarihleri, YKS yerleştirmelerinde bir okula kayıt hakkı kazanan adayların gündeminde yer alıyor. YKS yerleştirmelerinde herhangi bir programa kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar 2023-2024 eğitim öğretim yılı için üniversite kayıtlarını gerçekleştirecekler. Üniversite e-kayıtları ise e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte 2023-2024 Üniversite e-kayıt tarihleri

ÜNİVERSİTE E-KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversite kayıtları bugün itibarıyla başladı. adaylar, kayıt işlemlerini 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar (e-Kayıt) ise 28-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

E-kayıt işlemini yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar, elektronik kayıtlarını E-devlet üniversite kayıt ekranı üzerinden yapabilecekler.

Üniversite kayıtları nasıl yapılır? E-devlet üniversite e-kayıt ekranı

Üniversiteye e-kayıt yaptırmak öğrenci için zorunlu olmayıp, isteğe bağlıdır. E-kayıt tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak.

Üniversitelerde 2023-2024 eğitim öğretim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

2023-2024 üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte ek kontenjanlar belirlenecek. Ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yerleştirme işlemleri sona erecek, ardından üniversiteler açılacak.

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