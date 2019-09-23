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Üniversite ek tercih kayıtları nasıl yapılır? Ek tercih kayıtları için gerekli belgeler neler?

Üniversite ek tercih kayıtları nasıl yapılır? Ek tercih kayıtları için gerekli belgeler neler? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. YKS ek kayıt işlemleri için bekleyiş bugün sona erdi. ÖSYM tarafından geçtiğimiz gün YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından sonuçlara göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başlamışlardı. Yayınlanan takvime göre kayıt işlemleri bugün yapılıyor. Üniversite ek tercih kayıtları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

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YKS ek tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları bugünden itibaren yapılabilecek. Üniversite ek tercih kayıtları nasıl yapılır? Ek tercih kayıtları için gerekli belgeler neler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. ÖSYM'den yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Buna göre, kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Üniversite ek tercih kayıtları hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz... 
 
ÜNİVERSİTE EK TERCİH KAYITLARI NASIL YAPILIR? 
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

 
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.
 
EK TERCİH KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER? 
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
 
 
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
 
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
 
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
 
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), 
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

 
EK TERCİH KAYITLARI SON GÜN NE ZAMAN?
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23 Eylül'de başlıyor. Kayıtlar en son 27 Eylül 2019 tarihinde yapılıyor. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecek.
 

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

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