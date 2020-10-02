02 Ekim 2020 Cuma 12:15 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 12:15

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ek tercih kayıtları gündemde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yerleştirme kayıt hakkı kazanan öğrenciler Üniversite ek tercih kayıt nasıl yapacaklarını araştırıyor. Peki, Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite ek tercih kayıt nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTE EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 05 – 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Elektronik ortam üzerinden de yapılabilecek kayıtların tarihleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden gelen son dakika açıklamasının ardından duyurulmuş oldu. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Üniversite e-kayıt ekranı için tıklayınız...

ÜNİVERSİTE EK TERCİH KATIT NASIL YAPILIR?

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

ÜNİVERSİTE EK TERCİH KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

YKS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte tarih...

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 02 Ekim 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÖSYM YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Eylül ayında gerçekleşen YKS ek tercih işlemleri sonrasında sonuç bekleyişi bugün sona erdi ve adaylar YKS yerleştirme sonuçlarına kavuştu. Ek yerleştirmeler tamamlanmasına rağmen birçok üniversitede boş kontenjan kaldı. İlk tercihlerde 781 bin öğrenci yerleşirken ek tercihler sonrasında 48 bin öğrenci daha üniversitelere yerleşti.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE SAYISAL VERİLER

ÖSYM tarafından yayınlanan ek yerleştirme sayısal verilerine göre, devlet üniversitelerinde 25 bin 578, vakıf üniversitelerinde 22 bin 538 kontenjan boş kaldı.