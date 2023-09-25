YKS ek yerleştirme yurt başvurularının ne zaman başlayacağı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlilte sorgulanmaya başlandı. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılan KYK yurt yerleştirmelerinde her Pazartesi ve Perşembe günleri yedek alımlar yapılıyor. Peki Üniversite ek tercih KYK yurt başvuruları ne zaman 2023? YKS ek yerleştirme yurt başvuruları nereden yapılır? İşte detaylar

ÜNİVERSİTE EK TERCİH KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023?



2023-2024 eğitim öğretim dönemi 25 Eylül tarihli yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS ek kontenjandan yerleşen öğrencilerin KYK yurt başvuruları ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında başlayacak.

YKS ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte KYK yurtlarında ek yurt başvuru ekranı bir kez daha açılacak. Ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere dahil olan bu öğrenciler de yurtlara yerleştirilecek.

Yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak.

YKS EK YERLEŞTİRME YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?



Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, KYK yurtlarında ek yerleştirmeler için "Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-devlet üzerinden takip edebilirler." açıklamasında bulunmuştu.

KYK yurt yedek yerleştirmeleri her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK yurt yerleştirmeleri kapsamında boş kalan kontenjanlar için Üniversite ek tercih KYK yurt başvuruları yapılabilecek. Yedek sırada olan öğrencilere sırayla kayıt hakkı tanınacak.

Ek tercih KYK yurt başvuru sonuçları, Bakanlıkça belirlenen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak.

KYK yurt yedek sonuçları GSB duyuru sayfasında yayımlanacak.

KYK yurt yedek sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak. KYK yurt yedek sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.

KYK yurt yerleştirme sonucu ekranında kazanılan yurt ve kayıt tarihlerine dair tüm bilgiler yer alcak.