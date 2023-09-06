İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2023 Çarşamba / 21 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8192
  • EURO
    28,8098
  • ALTIN
    1661.37
  • BIST100
    8248.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Üniversite ek tercihleri ne zaman 2023? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite ek tercih tarihleri
Eğitim

Üniversite ek tercihleri ne zaman 2023? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite ek tercih tarihleri

YKS ek tercih kılavuzu, üniversite kayıt sürecinin bitmesiyle birlikte sorgulanmaya başlandı. 2023 YKS yerleştirmelerinde herhangi bir programa kayıt yaptırmaya hak kazanamayan adaylar, YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte üniversite ek tercihlerini 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden yapabilecek. Peki Üniversite ek tercihleri ne zaman 2023? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...

6 Eylül 2023 Çarşamba 16:40 - Güncelleme:
Üniversite ek tercihleri ne zaman 2023? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite ek tercih tarihleri
ABONE OL

Üniversite ek tercih tarihleri, kayıtların sona armesinin ardından bir okula yerleşemeyen öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. YKS ek tercih kılavuzu, üniversitelerin boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirmesinin ardından yayınlanacak. Peki üniversite ek tercihleri ne zaman başlıyor? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte üniversite ek tercih tarihleri ile ilgili merak edilenler

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

2023-2024 Eğitim dönemi için üniversite kayıt işlemleri sona erdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılı üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında alındı. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler ek tercihlerine çevrildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) henüz Üniversite ek tercih takvimini henüz paylaşmadı.

2023 Yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Üniversite kayıt işlemlerinin bitmesinin ardından YKS ek tercihler için süreç başlayacak.

YKS ek tercihleri geçtiğimiz yıl 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YKS ek tercih işlemlerinin yine Eylül ayının ikinci haftası yapılması bekleniyor.

Kayıtlar sona erdikten sonra boş kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.

Bu yıl da üniversite ek tercihlerinin Eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek yerleştirme kapsamında üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanlarının yer aldığı 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı.

ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzunu tercihlerin başladığı tarihte erişime açacak.

Adaylar, Üniversite ek tercihlerini ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr " internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

  • ek tercih
  • üniversite ek tercihler
  • yks ek tercih kılavuzu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.