Üniversite ek tercih tarihleri, kayıtların sona armesinin ardından bir okula yerleşemeyen öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. YKS ek tercih kılavuzu, üniversitelerin boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirmesinin ardından yayınlanacak. Peki üniversite ek tercihleri ne zaman başlıyor? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte üniversite ek tercih tarihleri ile ilgili merak edilenler

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?



2023-2024 Eğitim dönemi için üniversite kayıt işlemleri sona erdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılı üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında alındı. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler ek tercihlerine çevrildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) henüz Üniversite ek tercih takvimini henüz paylaşmadı.

2023 Yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Üniversite kayıt işlemlerinin bitmesinin ardından YKS ek tercihler için süreç başlayacak.

YKS ek tercihleri geçtiğimiz yıl 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YKS ek tercih işlemlerinin yine Eylül ayının ikinci haftası yapılması bekleniyor.

Kayıtlar sona erdikten sonra boş kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.

Bu yıl da üniversite ek tercihlerinin Eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?



YKS ek yerleştirme kapsamında üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanlarının yer aldığı 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı.

ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzunu tercihlerin başladığı tarihte erişime açacak.

Adaylar, Üniversite ek tercihlerini ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr " internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.