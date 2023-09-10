Üniversite ikinci tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercih tarihleri

Üniversite ikinci tercih tarihleri, 2023 Yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla gündeme geldi. Adaylar, YKS ek tercihlerini "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek. Üniversite Ek yerleştirme işlemlerininde, 2023-YKS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Peki üniversite ikinci tercihler ne zaman? iŞTE 2023 YKS ek tercih tarihleri hakında merak edilenler

ÜNİVERSİTE İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?



Yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. YKS tercihleri doğrultusunda 2023-2024 Eğitim dönemi için üniversite kayıt işlemleri sona erdi. Kayıtlar sona erdikten sonra boş kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak.

Üniversite kayıt işlemlerinin bitmesinin ardından YKS ek tercihler için süreç başlayacak.

YKS ek tercihleri geçtiğimiz yıl 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YKS ek tercih işlemlerinin yine Eylül ayının ikinci haftası yapılması bekleniyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) henüz Üniversite ek tercih takvimini henüz paylaşmadı.

ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzunu tercihlerin başladığı tarihte erişime açacak.

2023 YKS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan YKS ek tercih kılavuzunda yayınlanacak olup, üniversite için ikinci tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

YKS ek tercih kılavuzu, üniversitelerin boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirmesinin ardından yayınlanacak.

Adaylar, Üniversite ek tercihlerini ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr " internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.