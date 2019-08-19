YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin kayıt heyecanı başladı. Üniversite kayıt için gerekli evraklar neler? Üniversite kayıtları nasıl yapılır? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Üniversiteyi kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini belirtilen tarihler aralığında yapmaları gerekiyor. Üniversitelerin e-kayıt işlemleri 16 Ağustos itibari ile başladı ve 21 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Üniversitelere doğrudan kayıtlar ise 19 Ağustos Pazartesi gününden itibaren başlayacak. Öğrenciler, “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfası üzerinden işlemlerini yapabiliyorlar. Üniversite kayıtları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İki farklı kayıt şekli bulunuyor. Üniversite kaydınızı elektronik ortamda yapabileceğiniz gibi, kazandığınız okula giderekte kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki üniversite e-kayıt işlemi nasıl yapılır?

Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler.

Adayların ‘e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde’ dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekmektedir. E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanmaktadır.

E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açıköğretim programları dâhil edilmeyecektir.

DERS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor.

E KAYIT NE ZAMAN BİTİYOR?

E-kayıt yapmak isteyen öğrenciler 21 Ağustos gecesi saat 23:59'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.