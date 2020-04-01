01 Nisan 2020 Çarşamba 11:36 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 11:36

YÖK'ten son dakika kayıt dondurma açıklaması geldi. YÖK Yürütme Kurulu, internet erişimi sıkıntısı vb. şikayetleri de dikkate alarak 2020 bahar dönemi için isteyen öğrencilere kayıt dondurma hakkı verildiğini duyurdu. YÖK Yürütme Kurulu “2019-2020 Bahar yarı yılıyla sınırlı olacak şekilde” isteyen üniversite öğrencilerine kayıt dondurma hakkı getirdi. Bu kararla birlikte koronavirüs salgını nedeniyle isteyen üniversite öğrencileri 2020 bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek. İşte detaylar...

KAYIT DONDURMA İŞLEMİ NASIL OLACAK?

Dondurulan bu süre, azami süreden sayılmayacak. Tez savunma ve yeterlik sınavları, denetlenebilir ortam ve kayıt altına alınma şartıyla video konferans gibi dijital imkanlarla yapılabilecek.

Yükseköğretim Kurulunun dünkü toplantısında, Kovid-19'un bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması ve bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak bazı yeni kararlar alındı.

Buna göre, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilecek. Kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmayacak.

Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmelerine ya da kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanının görüşü alınarak üniversite yönetim kurulunca karar verilecek.

Bu süreçte, tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecek.

SINAV TARİHLERİNİN BELİRLENMESİNDE KORONAVİRÜSÜN ETKİ SÜRECİ DİKKATE ALINACAK

Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde Kovid-19'un etki süreci ve öğrencinin şartları dikkate alınacak.

Tez savunma ve yeterlik sınavları, "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkanlar ile yapılabileceği gibi öğrenciler, bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabilecek.

YÖK yetkilileri, tez öğrencilerinin savunma ve yeterlik sınavlarının dijital imkanlar ile yapılmasında video konferans ve diğer canlı bağlantı teknolojilerinin kullanılabileceğini belirtti. Bununla birlikte öğrencilerin bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine karar verildi.



YÖK'ün kararları, 2019-2020 akademik yılı bahar dönemi ile sınırlı olacak.

