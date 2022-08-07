Üniversite kayıtları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2022-2023 üniversite kayıt tarihleri belli oldu. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yerleştirmelerde kayıt hakkı kazanan adaylar, istenen belgeleri tamamlayarak üniversitelere kayıt için başvuracaklar. Peki Üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

YKS tercih sonuçlarının bitmesiyle birlikte üniversite kayıtları elektronik ortamda Ağustos'un 22-24 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversite tarafından istenen belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, istenen belgeleri tamamlayarak kayıt süreci dahilinde başvurularını tamamlayacak.

Üniversite kayıt tarihleri içerisinde başvuruda bulunmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.

KAYIT SÜRECİ

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan, ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30.12.2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

ÜNIVERSITEYE KAYIT IÇIN GEREKLI BELGELER NELERDIR?

- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösteren resmî belge

- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

- Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.