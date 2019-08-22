Üniversite kayıtları sona eriyor! Üniversite kayıtları ne zaman sona erecek? merak ediliyor. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversite programına yerleştirilen öğrencilerin internet kayıtları 16 Ağustos-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Adayların üniversite yerleşkesine giderek yapacağı kayıtlar ise 19 Ağustos'ta başladı. Üniversite kayıtlarında sona geliniyor. Üniversite kayıt sürecine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirisniz.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Üniversite yerleşkesinde yapılan kayıtlar 23 Ağustos 2019 tarihinde sona eriyor. Buna göre adayların yarın akşama kadar gerekli evrakları toparlayarak ilgili üniversite yerleşkesine gitmeleri gerekiyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İki farklı kayıt şekli bulunuyor. Üniversite kaydınızı elektronik ortamda yapabileceğiniz gibi, kazandığınız okula giderekte kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki üniversite e-kayıt işlemi nasıl yapılır?

Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler.

Adayların ‘e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde’ dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekmektedir. E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanmaktadır.

E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açıköğretim programları dâhil edilmeyecektir.

DERS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor.