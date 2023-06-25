Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 YKS (TYT, AYT) sonuçları erken açıklanır mı?

Üniversite sınav sonuçları için geri sayım başladı. Haziran'ın 17-18 tarihlerinde gerçekleştirilen 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT, AYT, YDT oturumlarına katılan adaylar sabırsızlıkla üniversite sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Öte yandan LGS sonuçlarının beklenen tarihten önce açıklanmasıyla birlikte YKS'nin erken açıklanma ihtimali gündeme geldi. Peki 2023 YKS (TYT, AYT) sonuçları erken açıklanır mı? İşte ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre üniversite sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre TYT, AYT, YDT sonuçlarının açıklanacağı tarih paylaşıldı. Takvime göre, 2023 Üniversite sınav sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak.

YKS sonuçları için adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, Üniversite sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının erken açıklanması konusunda henüz bir açıklama yok. Konuyla ilgili gelişmeler haberimizde yer alacaktır.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) oturumlarıHaziran ayının 17-18 tarihlerinde gerçekleştirildi. Üniversite sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından tercih süreci başlayacak. Tercih tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.