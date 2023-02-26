Üniversite sınavı başvuru ne zaman 2023? YKS ertelendi mi? Üniversite sınavı YKS başvuru tarihleri

Üniversite sınavı başvuru tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından YKS'nin ertelenip ertelenmeyeceği konusu gündeme geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde üç farklı oturumda gerçekleştiriliyor. Peki Üniversite sınavı başvuru ne zaman 2023? YKS ertelendi mi? Üniversite sınavı 2023 YKS başvuru tarihleri

ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU NE ZAMAN 2023?



YKS'nin seçim dönemine denk gelmesi nedenle ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi geri çekilmişti. Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasının ardından 2023 YKS üniversite sınavının 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

Geçtiğimiz yıl 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınan üniversite sonavı başvurularının bu yıl Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından ertelenmesi ve Mart ayında erişime açılması bekleniyor.

YKS ERTELENDİ Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle üniversite sınavının ertelenme ihtimali gündeme geldi. 2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl YKS'ye girecek öğrencilerin 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacağını açıklamıştı.

ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 16.04.2023

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2023) 26.04.2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) - 2023 YKS: 17.06.2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) - 2023 YKS: 18.06.2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) - 2023 - YKS: 18.06.2023

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23.07.2023

Alan Bilgisi sınavları 29-30.07.2023

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 06.08.2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 20.08.2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 19.11.2023