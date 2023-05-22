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Eğitim

Üniversite sınavı ne zaman? 2023 YKS Üniversite sınavı tarihi

Üniversite sınavına az bir süre kala, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) tarihi sorgulanmaya başlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları TYT, AYT ve YDT için tarihler belli oldu. Buna göre üniversite sınavı ne zaman? İşte 2023 Üniversite sınavı tarihleri

22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:03 - Güncelleme:
Üniversite sınavı ne zaman? 2023 YKS Üniversite sınavı tarihi
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2023 Üniversite sınavı tarihi, sınava hazırlanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 yılı sınav takvimi sonrasında, YKS otuturumları AYT ve TYT tarihleri belli oldu. Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden üniversite sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere sınav giriş belgesine erişim sağlayabilecek. Peki Üniversite sınavı ne zaman? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2023 Üniversite sınavı Haziran'ın 17-18 tarihlerinde yapılacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran 2023 tarihinde, 18 Haziran tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

ÜNİVERSİTE SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 YKS sınav yerlerinin 10 Haziran haftasında erişime açılması bekleniyor. Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

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