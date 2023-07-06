Üniversite sınavı TYT AYT sonuçları için heuyecanlı bekleyiş devam ediyor. Haziran ayının 17-18 tarihlerinde gerçekleştirilen üniversite sınavı YKS'ye katılan yaklaşık 3 buçuk milyon adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. ÖSYM'nin bazı sınav sonuçlarını beklenen tarihten önce açıklanmasından dolayı YKS'nin erken açıklanma ihtimali gündeme geldi. Peki Üniversite sınavları ne zaman açıklanacak? YKS 2023 Üniversite sınavı TYT AYT sonuçları erken açıklanır mı?

ÜNİVERSİTE SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Üniversite Sınavı YKS'nin TYT, AYT sonuçları, oturumlara katılan adaylar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre TYT, AYT, YDT sonuçlarının açıklanacağı tarih paylaşıldı. Üniversite sınavı YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak.

YKS sonuçları için adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, Üniversite sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

YKS 2023 ÜNİVERSİTE SINAVI TYT, AYT ERKEN AÇIKLANIR MI?



Önceki yıllarda üniversite sınav sonuçları belirlenen tarihten önce erişime açılmıştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının erken açıklanması konusunda henüz bir açıklama yok. Konuyla ilgili gelişmeler haberimizde yer alacaktır.

YKS 2023 TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) oturumları Haziran ayının 17-18 tarihlerinde gerçekleştirildi. YKS tercih tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.