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Eğitim

Üniversite tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları 2023 ÖSYM sorgulama ekranı

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması milyonlarca aday tarafından heyecanla bekleniyor. 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılacak değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından Üniversite tercih sonuçlarını öğrenebilecek. Peki Üniversite tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte YKS yerleştirme sonuçları 2023 ile ilgili detaylar

16 Ağustos 2023 Çarşamba 15:16 - Güncelleme:
Üniversite tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları 2023 ÖSYM sorgulama ekranı
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Üniversite sınavı 2023 YKS yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. Milyonlarca üniversite adayının hayalindeki okula gitmek için yaptığı tercihlerin sonuçları 14-18 Ağustos tarihleri arasında erişime açılacak. YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden sorgulanabilecek. Peki üniversite tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte YKS yerleştirme sonuçları 2023 ÖSYM sorgulama ekranı

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçları 2023 ÖSYM duyurusu için nefesler tutuldu. Üniversite adaylarının merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2023) yerleştirme sonuçları 14-18 Ağustos tarihleri arasında açıklanacak.

Geçtiğimiz sene ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçlarını saat 08.00'de erişime açmıştı. Bu sene de Üniversite tercih sonuçlarının sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar, 2023 YKS yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

İlk tercihlerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar, ek tercih tarihlerinde yeniden başvuru yapabilecek.

Adaylar YKS yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM e-devlet sorgulama ekranından öğrenebilecekler.

Üniversite tercih sonuçları (YKS 2023) ÖSYM tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından erişime açılacak.

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