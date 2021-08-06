6 Ağustos 2021 Cuma 15:07 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 15:07

Üniversite tercihleri devam ediyor. Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte onbinlerce öğrenci, yükseköğretime başlayacak. Peki Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından tarih verilmedi ancak elektronik kayıtların Eylül'ün 4-8 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

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ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları

göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2021-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

* Ön lisans programlarını, 2021-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir

* Yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

ÜNİVERSİTE TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

YKS sonuçlarının açıklanması ile adayları tercih heyecanı sardı. Geçmiş yıllara göre puanlar düşük gelse de başarı sıralarının yükseliş gösterdiği kaydedildi. Barajı geçemeyen öğrenci sayısının yüksek olmasının kontenjanlarda açıklar oluşturacağına değinen Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, tercih sırasında gözden kaçırılmaması gereken noktalara dikkat çekti.

Tercih yapılırken geniş aralıklarla liste oluşturulması gerektiğini vurgulayan Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, Örneğin 100 bin başarı sırası olan aday 40 bin başarısı sıralarına kadar inip tercih yapsın. Sözelde geçen sene 388 puanla 19 bin sıralamasında bulunan öğrenci, bu sene 385 puan ile ilk 6 bine girebildi. Bu bize özellikle TYT matematiğinin ne kadar değerli olduğunu gösterdi diye konuştu.