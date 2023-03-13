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Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK açıklama son dakika: Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı, online eğitime geçen öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından uzaktan eğitime geçen üniversitelerin bahar dönemi için detaylar netleşti. YÖK Başkanı Erol Özvar'dan üniversitelerin açılış tarihine ilişkin açıklama geldi. YÖK'ün açıklamasına göre uzaktan ve hibrit eğitime geçiş ele alınacak. Peki üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitime geçilecek mi? İşte detaylar...

13 Mart 2023 Pazartesi 16:28 - Güncelleme:
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK açıklama son dakika: Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi?
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Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem afetinin ardından üniversitelerde online eğitime geçildi. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. Üviversite öğrencileri 2. dönemin ne zaman açılacağına dair araştırmalarına hız verdi. YÖK'ten yapılan açıklamada, üniversitelerde yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğinin değerlendirileceğini belirtildi. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi? İşte konuyla ilgili YÖK açıklaması son dakika gelişmeleri...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. YÖK tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, 2022-2023 bahar döneminde, yükseköğretim kurumlarında nisan ayı başı itibarıyla Eğitim ve öğretim uzaktan öğretim (online) yöntemi ile yürütülecek.

Uzaktan öğretim kararı, 2023 yılı nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek. Şartlar elverişli hale gelirse Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecek.

TEORİK VE UYGULAMALI DERSLER YÜZ YÜZE YAPILACAK MI?

Yükseköğretim sisteminde, laboratuvar, atölye, saha ve benzeri bazı dersler teori ve uygulama diye kendi içinde iki kısımdan oluşuyor. Teori ve uygulamanın toplamı dersin toplam kredisini oluşturuyor. Bu şekildeki derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacak.

Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın nisan ayından sonraya bırakılacak. Uzaktan öğretimin nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecek.

Uygulamalı eğitimler, tıp fakültesinin 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerini, diş hekimliği fakültesinin 4 ve 5. sınıf öğrencilerini, veterinerlik fakültesinin 5. sınıf öğrencilerini, (7+1) programı uygulayan teknoloji ve mühendislik fakültelerinin (+1) dönemdeki öğrencileri, hemşirelik, ebelik, denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri, (6+2) veya (7+1) programı uygulayan spor bilimlerinin (+1) veya (+2) dönemdeki öğrencileri, (3+1) veya (2+1) programı uygulayan meslek yüksekokullarının (+1) dönemdeki öğrencileri, meslek yüksekokullarının İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri ve öğretmenlik uygulaması dersinin öğrencilerini kapsayacak. Bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabilecek. Öğrenciler bu konuda ayrıntılı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edinebilecek.

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