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Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 üniversite kayıtları ne zaman?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacak olmasıyla birlikte üniversite kayıtları başlayacak. Yerleştirme işlemleri sonrasında herhangi bir programa kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar 2023-2024 eğitim öğretim yılı için üniversite kayıtlarını gerçekleştirecekler. Peki Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 üniversite kayıtları ne zaman? İşte detaylar...

14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:04 - Güncelleme:
Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 üniversite kayıtları ne zaman?
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YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri için süreç başlayacak. Üniversiteye yerleşen adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Bu kapsamda üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu gündeme geldi. Üniversitelerin açılış tarihi, okulların akademik takvimlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Buna göre 2023-2024 üniversiteler ne zaman açılıyor? İşte üniversite kayıt ve açılış tarihleri

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak.

2023-2024 üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte ek kontenjanlar belirlenecek. Ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yerleştirme işlemleri sona erecek, ardından üniversiteler açılacak.

Üniversitelerde 2023-2024 eğitim öğretim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

2023-2024 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların 2023 üniversite kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Üniversiteye yerleşen adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler.

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