Üniversiteler ile ilgili kararın ardından milyonlarca öğrenci "Üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen büyük depremler nedeniyle 10 ilde OHAL ilan edildi. Ülkeyi yasa boğan afet sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılma tarihi 2 hafta ertelendi. YÖK ise tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı. Peki üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak 2023? Üniversiteler ne zamana kadar tatil?

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK 2023?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerin tatil edildiğini belirterek, eğitimin uzaktan olacağını duyurdu. Üniversitelerde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarını depremzedeler için misafirhane haline getirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz, tamamen uzaktan eğitimle yolunu devam edecekler" dedi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMANA KADAR TATİL?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasının ardından üniversitelerde yaz dönemine kadar uzaktan eğitim kararı alındı. Buna göre; Üniversiteler yaz sonuna kadar tatil edilerek, uzaktan eğitim şeklinde eğitim öğretime devam edecek.

Üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte bahar döneminde vize ve final sınavları da online olarak uygulanacak.