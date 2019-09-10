Üniversitelilere uzmanından tavsiyeler 

Prof. Dr. Koçkar, “Daha önce ailesinden ayrılmamış bir genç hemen bir evi çekip çevirmekte zorlanabilir. Bu yüzden başlangıçta yurtta kalmayı tercih etmelerini öneririm” dedi. Prof. Dr. Koçkar’ın başlıca önerileri şu şekilde; “Üniversiteye girmek, üniversitede okumaktan çok daha kolaydır. Çalışma programınızı oluşturun, zamanınızı iyi yönetin. Bazı okumalar oldukça zorlayıcı gelebilir. Rehberlik ve danışmanlık birimlerinden destek alın. Alışılan yeme içme düzeni de değişecektir, abur cubur ile beslenerek kilo almayın.”