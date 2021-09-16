İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2021 Perşembe / 9 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4604
  • EURO
    9,9703
  • ALTIN
    483.842
  • BIST100
    1425.19
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • 'Üreten Okullar' Projesi Bağcılar'da hayata geçirildi
Eğitim

'Üreten Okullar' Projesi Bağcılar'da hayata geçirildi

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken ekonomiye değer katan nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan 'Milli Eğitim', 'Milli Üretim' ve 'Üreten Okullar' projeleri Bağcılar'da hayata geçirildi. Uygulamaya başlanan proje, bir yıl boyunca devam edecek.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 13:41 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 13:41
ABONE OL

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının "Üreten Okullar" projesi kapsamında Bağcılar Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bağcılar Hükümet Konağı'ndaki kamu çalışanları için yemek pişirme ve servis hizmeti sundu.

Bağcılar'da hayata geçirilen, Milli Eğitim Bakanlığının mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken ekonomiye değer katan nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan "Milli Eğitim", "Milli Üretim" ve "Üreten Okullar" projeleri kapsamında Bağcılar İlçe Kaymakamlığı ve Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi arasında 31 Ağustos tarihinde protokol imzalandı. Yapılan anlaşma gereğince Bağcılar Hükümet Konağı'nın 3. katındaki mutfak ve yemekhane alanı öğrencilerin, öğretmen ile öğreticiler refakatinde yemek ve tatlı yapması için atölye olarak tahsis edildi. Okulun "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri" bölümünde okuyan öğrenciler, "Lezzet Mutfağı" isimli atölyesinde çalışmaya başladı.

Programa Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, merhum işadamı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun eşi Nilüfer Kadayıfçıoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağırıcı, öğrencilere başarılar dilediğini belirterek, "Uygulamaya katılan öğrencilerimiz teorik bilgilerini burada pratiğe dökerek tecrübe kazanacaklar. Gençlerimiz mezun olduktan sonra burada aldığı eğitim sayesinde mesleğe hazır olacaklar." ifadelerini kullandı.

Uygulamaya başlanan proje, bir yıl boyunca devam edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.