Uzaktan eğitim Eba tv Ortaokul ders programı: TRT EBA TV Ortaokul Canlı izle!

31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:59 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:59

EBA TV üzerinden uzaktan eğitim resmi olarak başladı. Eylül ayının sonuna kadar sürecek olan Uzaktan eğitim Eba tv Ortaokul ders programı belli oldu. TRT EBA TV Ortaokul Canlı izleme sayfası üzerinden dersleri izleyecek olan öğrenciler; EBA internet sitesi ile hesap oluşturabilecek, şifre sıfırlama işlemi yapabilecek ve ders programı hakkında bilgi edinebilecek. İşte, yeni eğitim öğretim döneminde Uzaktan eğitim Eba tv Ortaokul ders programı hakkında merak edilenler ve TRT EBA TV Ortaokul Canlı izleme sayfası...

Okullar 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile açıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde EBA Tv ile uzaktan eğitim için dersbaşı yapıldı. EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle girip TRT EBA TV Ortaokul Canlı izleyebiliyorlar. Öte yandan Eba tv Ortaokul ders programı belli oldu. İşte detaylar...

TRT EBA TV CANLI İZLE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada uaktan eğitim ders programını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı; "2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Uzaktan Eğitimle Başlıyor! 31 Ağustos - 18 Eylül arasında, öğretmenlerimiz öğrencileriyle “EBA Canlı Sınıf” derslerini bu program çerçevesinde gerçekleştirecek." dedi.

EBA TV DERS PROGRAMI

MEB uzaktan eğitim süreci için 31 Ağustos-18 Eylül için yayımladığı haftalık ders programı ve yayın akışı bilgisi ile ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV uzaktan eğitim ders tekrarı saatlerini duyurdu. Derslerini kaçıran öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise EBA ders tekrarı saatleri ve yayın akışına göre, eksiklerini tamamlayabilecek.

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için haftalık ders programı şu şekilde:

EBA ders tekrarı saatleri şu şekilde belirlendi:

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 19.30

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 – 19.30

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 15.30 - 21.30

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE

TRT EBA TV LİSE CANLI İZLE

EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

EBA GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.